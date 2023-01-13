Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, - Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" высказался об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей.

"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущеная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина, комментируя свою встречу с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, сообщила об отмене пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Позже на "Горячей линии" Минобороны РФ сообщили, что отсрочка по мобилизации в случае с отцами троих детей в настоящее время не действует.