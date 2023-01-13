13 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" показал, на каком этапе находится строительство новой школы в Академическом

Компания "Атомстройкомплекс" продолжает строительство новой школы в Академическом районе. Образовательное учреждение площадью 25 тыс. кв.м. и вместимостью 1,2 тыс. учеников объедини младшие и старшие классы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, строители уже приступили к возведению монолитного каркаса, в том числе и к перекрытию первого и второго этажей.

Всего в здании будет два блока: 3-этажный для младшеклассников и 5-этажный для старшеклассников. Фасад будет выполнен из силикатного кирпича в сочетании с мокрой штукатуркой, а отличительной чертой станет аркада с подвеской, объединяющая входные группы для обучающихся. Снаружи школьная территория тоже может удивить: для всестороннего развития учеников будут возведены амфитеатр, теннисный корт и проложены беговые дорожки.

Строительство школы в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Проектом предусмотрено 48 учебных классов, 24 из которых предназначены для уроков у младшеклассников. Помимо этого в школе будет пять классов с лаборантскими для изучения естественных наук, кабинеты со специальным оборудованием для изучения иностранных языков, занятий информатикой, мастерские, мультимедийная аудитория и другие. Первый же этаж отведен под проведение мероприятий и внеучебной деятельности. там расположены актовый зал с современным оборудованием, информационный центр, универсальная фото-видео студия и рекреационные пространства.

Строительство школы в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Напомним, что в 2021 году здание школы №80 на Уралмаше от "Атомстройкомплекса" признали лучшим в России. Ранее компания уже отчиталась о ходе строительства школы в Мичуринском. Помимо этого застройщик реализует проект образовательного учреждения нового типа - Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне.

Теги: Атомстройкомплекс, Академический, школа



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