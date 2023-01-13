13 Января 2023
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Белгородский губернатор заявил о повреждении более половины домов двух сел из-за обстрелов

Более половины домов повреждены в двух селах Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале по итогам поездки в села Журавлевка и Нехотеевка.

"Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат", — написал глава области, не уточнив, о каком именно селе идет речь.

В одном из сел, по словам Гладкова, осталось только девять старожилов. Остальные жители уехали.

Ранее Гладков объявил о создании в области отрядов территориальной обороны, которые должны будут помогать военным и пограничникам защищать границу. Кроме того, в Белгородской области идет работа по сооружению так называемой "засечной черты" – полосы препятствий на границе с Украиной.

Теги: гладков, села, обстрелы, белгородская область



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