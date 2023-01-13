13 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Единоросс" Морозов предложил лишить маткапитала россиян, уехавших в Грузию

Глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов ("Единая Россия") считает, что все уехавшие из страны россияне, "наносящие стране ущерб своими действиями", должны быть поражены в правах. Например, он предложил лишать их права на материнский капитал.

"Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане", - считает депутат. Морозов отметил, что на основании закона такие граждане "могут и должны быть поражены в правах - и политических, и социальных, и имущественных".

"Приумножая народонаселение Грузии, например, он не должен получать материнский капитал. Если занимается политической деятельностью за рубежом, не может выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах", - цитирует Морозова РИА Новости.

"Народ - за жёсткие и решительные меры по отношению к тем, кто не со страной в трудные для неё дни!" – заявил депутат. Он не уточнил, на основании каких статистических данных сделал вывод о таком настроении народа.

Теги: олег морозов, россияне, маткапитал, права, конституция



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