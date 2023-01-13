Премьер-министр Венгрии сообщил, кто получает выгоду от конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа оказалась в самом большом проигрыше из-за конфликта на Украине и санкций, введенных против России, в то время как США от этого только выигрывают.

"С экономической точки зрения, единственным или по крайней мере основным проигравшим в результате боевых действий (на Украине) является Европа", - сказал он в эфире радиостанции Kossuth, добавив, что "Америка точно выигрывает", пишет ТАСС.

Что касается России, то, по мнению Орбана, "вопрос спорный", выигрывает или проигрывает она в результате украинского конфликта.