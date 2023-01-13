13 Января 2023
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Общество Центральный ФО В России Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

Русские стали самым вымирающим народом России, народы Кавказа быстро растут

Численность русских в абсолютном выражении сократилась в 2010-2021 гг. в наибольшей мере. Об этом говорят итоги последней переписи населения, которые обнародовал Росстат.
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Согласно опубликованным данным, русских в России было 105,6 млн по сравнению с 111,0 млн по итогам предыдущей переписи. Сокращение составило 5,4 млн человек. Теперь русских в России лишь чуть более 70%.

На втором месте по численности татары - 4,7 млн, но их стало меньше на 11%. А вот на третье место впервые вышли чеченцы - 1,7 млн - рост на 17% за 11 лет. Затем идут башкиры (1,6 млн, их численность почти не изменилась) и чуваши (1 млн, сокращение аж на 25%), составляющие первую пятерку народностей. Далее идут аварцы, армяне, украинцы, даргинцы, казахи.

Резко выделяется следующий факт: в первой десятке народностей три кавказских - чеченцы, аварцы, даргинцы. И только эти три народности, к слову, преимущественно мусульмане, выросли в численности, причем существенно. Чеченцы поднялись с шестого места на третье, аварцы - с восьмого на шестое, даргинцы - с 12-го на 9-е.

Невозможно не отметить и то, что все места с 11-го по 15-е заняли народности Кавказа. Это кумыки (крупнейший тюркский этнос на Северном Кавказе), кабардинцы, ингуши, лезгины и осетины. Все они, кроме последних, поднялись на много позиций:

- кумыки - с 18 на 11;
- кабардинцы - с 17 на 12;
- ингуши - с 22 на 13;
- лезгины - с 20 на 14.

Напротив, традиционные этносы Центральной России сильно сдали, опустившись на много позиций:

- мордва - с 9 на 16,
- удмурты - с 13 на 21;
- марийцы - с 14 на 20.

Можно сказать, что последняя перепись населения зафиксировала эпохальные изменения в этническом составе России - из 15 наиболее многочисленных этносов 8 кавказских, пусть и пока относительно немногочисленных. В общей структуре населения России это еще немного, но динамика очевидна: население Кавказа приобретает все больший вес в российской демографии.

Интересно также, что если в 2002 году только 1,5 млн россиян не указали свою этническую принадлежность, которую в России принято называть термином "национальность" (вопреки европейской традиции, где национальность означает гражданство), то в 2010 году таких было уже почти 6 млн, а в 2021-м - более 16 млн. Что это: рост космополитизма, потеря идентичности или что-то иное? Как бы то ни было, данный факт заслуживает пристального внимания.

Население России продолжает стареть. Медианный возраст населения достиг 41 года. Моложе трудоспособного возраста лишь 17% россиян, а вот старше - 25%. Поднятие пенсионного возраста ничего не изменит, так как меняет лишь методику учета стареющего и вымирающего населения, отодвигая искусственную границу старости. При этом по регионам и округам структура населения различна. Меньше всего детей в Центральном федеральном округе - всего 14%, в то время как в Северо-Кавказском - 23%.

О многом говорит распределение по возрасту основных этносов. Так, у русских численность детей почти в два раза меньше, чем численность взрослых, если сравнивать пятилетние когорты. Например, детей до 5 лет 4,3 млн, а взрослых от 40 до 45 лет - 8,5 млн. У этносов Кавказа или рост, или постоянство. Например, чеченцев в тех же возрастных группах 142 и 105 тыс. соответственно. То есть детей на 40% больше взрослых, что означает большой потенциал к дальнейшему росту.

Накануне.RU давно пишет о том, что без кардинальных решений в демографической политике, прежде всего с точки зрения подъема рождаемости, Россия обречена на неуклонную депопуляцию. Однако пока власти даже не ставят никаких демографических задач, подменяя их мерами социальной поддержки и борьбой с бедностью.

Теги: населения, демография, перепись населения, русские, чеченцы



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