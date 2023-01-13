В Нижнем Тагиле первоклассница получила травму во время игр в спортзале

В Нижнем Тагиле первоклассница получила травму в школе. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в спортивном зале школы №23. По предварительным данным, во время подвижных игр с использованием инвентаря, в том числе при работе на шведской стенке, в группе продленного дня получила травму ученица первого класса. Предварительно, у пострадавшего ребенка диагностировано травмирование челюсти.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. В прокуратуре намерены оценить соблюдение администрацией школы требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как сообщало Накануне.RU, недавно уральский детсад заплатил 300 тысяч рублей за травму ребенка, выпавшего из детской кроватки.