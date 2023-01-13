Путин считает, что вся страна поддерживает участвующих в спецоперации российских военных

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна поддерживает участников спецоперации. Он призвал всесторонне поддерживать военных и их семьи.

"Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка – это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции", - заявил Путин.