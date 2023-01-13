13 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени осудили местную жительницу за дискредитацию армии

Центральный районный суд Тюмени признал виновной местную жительницу Марию 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.

Суд установил, что 24 ноября 2022 года на "Центральной площади" Тюмени осужденная публично демонстрировала плакат с текстом, дискредитирующим спецоперацию и использование вооруженных сил Российской Федерации.

В судебное заседание, будучи извещенной надлежащим образом, Мария не явилась.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Теги: дискредитация армии, штраф



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