В Тюмени осудили местную жительницу за дискредитацию армии

Центральный районный суд Тюмени признал виновной местную жительницу Марию 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.

Суд установил, что 24 ноября 2022 года на "Центральной площади" Тюмени осужденная публично демонстрировала плакат с текстом, дискредитирующим спецоперацию и использование вооруженных сил Российской Федерации.

В судебное заседание, будучи извещенной надлежащим образом, Мария не явилась.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.