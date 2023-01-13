Минобороны отчиталось о взятии Соледара, отметив особую роль ВДВ

Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции, высказалось о взятии Соледара, которое состоялось вечером 12 января.

Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём подразделения ВСУ.

Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны.

Во время освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон. Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению города. Только за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения ВСУ.

Напомним, вечером 11 января руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. По словам бизнесмена, в населенном пункте была проведена зачистка. В частности, уничтожены не пожелавшие сдаться в плен украинские военные. При этом мирных жителей оперативно вывели из опасной зоны.