Депздрав Москвы опроверг информацию о недостатке лекарств для больных ВИЧ и гепатитом С

Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ.

"Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на 5 месяцев по каждому", - приводит "Интерфакс" заявление ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России не хватает лекарств для пациентов с ВИЧ и гепатитом. Якобы необходимыми препаратами обеспечена только половина пациентов.