13 Января 2023
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Политика Приволжский ФО
Фото: пресс-служба Кремля

"У нас были добрые отношения": Путин простился с первым президентом Башкирии

Владимир Путин простился в Уфе с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. После посещения панихиды глава государства встретился руководителем республики Радием Хабировым. Путин заявил, что Рахимова "очень хорошо знал лично", назвал свои отношения с ним "добрыми".

"Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в её новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга", - сказал Путин про Рахимова, который руководил регионом с момента распада СССР.

Владимир Путин на похоронах Муртазы Рахимова.(2023)|Фото: пресс-служба Кремля

"Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий – развала Советского Союза – в течение почти 20 лет и добилась очень многого. <…> Искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем жителям Башкортостана", - добавил президент.

Теги: владимир путин, муртаза рахимов, башкирия



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