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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В новогодние каникулы Свердловскую область посетили более 300 тысяч туристов

Туристический поток на Среднем Урале в период новогодних праздников составил 303 тысячи человек. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, это в полтора раза больше показателя прошлого года.

Как рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова (на фото), наибольшей популярностью пользовались горнолыжные комплексы и места культурно-познавательного отдыха.

"Средства размещения были загружены на 65%. Загородные отели, базы отдыха, горнолыжные комплексы были заняты на 90-100%. Традиционно, большая часть туристов зимой – это организованные группы детей со всего Урала", - пояснила Туканова.

Так, 12 горнолыжных комплексов области посетили почти 100 тысяч человек. В топе у туристов оказалась "Гора Белая", где отдохнули свыше 57 тысяч человек. Популярностью пользовались все семь термальных комплексов региона, которые посетили более 28 тысяч человек, а также глэмпинги.

Средний Урал посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Тюменской областей, Калининграда, Владивостока, Пятигорска и других российских городов. Также в регионе побывали туристы из Германии, Армении и Эстонии.

Ранее ожидалось, что в новогодние каникулы Свердловскую область посетят более 200 тысяч туристов.

Теги: туристы, праздники, отдых



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