В аэропорту Магнитогорска на несколько часов задержали вылет рейса в Москву

В аэропорту Магнитогорска на четыре часа задерживается вылет рейса в Москву авиакомпании "Россия".

Самолет должен был вылететь в 13.10, но вылет перенесли на 17 часов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в настоящее время зарегистрированные пассажиры находятся в аэропорту. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры.