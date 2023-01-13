13 Января 2023
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Общество Москва
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Басманный суд арестовал имущество блогера Белоники* на 153 миллиона рублей

Басманный Суд Москвы наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской* на 153 млн руб., хотя максимальная санкция по ее уголовному делу предусматривает штраф в 5 млн руб., передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Белоцерковской по назначению Эльвиру Кашигину.

Речь идет о квартире известной предпринимательницы в Санкт-Петербурге, земельном участке с домом и машиноместе.

Следствие обвиняет Белоцерковскую* в распространении фейков о ВС РФ.

Автор кулинарных книг "Рецептыши" и "Диетыши" живет на Лазурном берегу во Франции. В России она заочно арестована, была объявлена в международный розыск.

*внесена в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ

Теги: вероника белоцерковская, штраф, арест, имущество



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