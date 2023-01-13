13 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отремонтировали одну из старейших городских дорог

В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали участок длиной почти 2 километра.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на одной из старейших дорог уральской столицы, именуемой в царское время Сибирским проспектом, а ныне – улице Куйбышева, дорожные рабочие привели в нормативное состояние внушительный участок – от Московской до Белинского. Ремонту в рамках нацпроекта подверглось более трети одной из самых длинных улиц. Протяженность всей магистрали составляет 4 тысячи 880 метров, а длина ремонтируемого объекта – 1 тысяча 940 метров.

Подрядная организация провела ремонт проезжей части и тротуаров, выправила либо заменила бордюрный камень. Также специалисты обустроили пандусы на лестничных сходах и заменили люки колодцев. Кроме этого, были модернизированы светофорные объекты.

Как отметили в мэрии, на отремонтированном участке расположены исторические и туристические достопримечательности. Среди них малая усадьба Рязановых, Свято-Троицкий кафедральный собор и Уральский геологический музей, а также кузница сразу нескольких сборных России – спортивная школа "Юность".

Национальный проект "Безопасные качественные дороги", стартовавший по инициативе Владимира Путина, продлится до 2030 года. В рамках его реализации в Екатеринбурге в минувшем сезоне отремонтировали 15 участков автомобильных дорог.

Теги: дороги, ремонт, нацпроект, Куйбышева, Екатеринбург



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