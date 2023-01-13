Участникам "скверных" протестов в Екатеринбурге присудили по 3900 евро

Участникам "скверных" протестов в 2019 году в Екатеринбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплаты по 3,9 тыс. евро, что приравнивается 284 тыс. 317 рублям на сегодняшний курс. Об этом в своих социальных сетях написал адвокат Алексей Бушмаков.

"Решение было вынесено 12 января. Оно пришло ко мне ночью. В нем 19 человек. Думаю, это те люди, которым был назначен административный арест в качестве наказания. Но жалоб было направлено больше. Европейский суд посчитал, что наказание несправедливое, нарушений нет, потому что у них есть право на выражение своего мнения и присудил им компенсацию. Дальше, как указывает Европейский суд, мы подадим заявление о выплатах. А затем будем ждать, смотреть", - написал адвокат.

Он также отметил, что уральцы вряд ли получат выплаты в ближайшее время или вообще когда-либо, поскольку на сегодняшний день решение ЕСПЧ для России не обязательно.

Напомним, что аналогичное решение ЕСПЧ уже принимал в отношении первого участника протеста. Такая же сумма ему была назначена за участие в шествии "Он вам не царь".