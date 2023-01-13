Участникам "скверных" протестов в Екатеринбурге присудили по 3900 евро

13 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Участникам "скверных" протестов в Екатеринбурге присудили по 3900 евро

Участникам "скверных" протестов в 2019 году в Екатеринбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплаты по 3,9 тыс. евро, что приравнивается 284 тыс. 317 рублям на сегодняшний курс. Об этом в своих социальных сетях написал адвокат Алексей Бушмаков.

"Решение было вынесено 12 января. Оно пришло ко мне ночью. В нем 19 человек. Думаю, это те люди, которым был назначен административный арест в качестве наказания. Но жалоб было направлено больше. Европейский суд посчитал, что наказание несправедливое, нарушений нет, потому что у них есть право на выражение своего мнения и присудил им компенсацию. Дальше, как указывает Европейский суд, мы подадим заявление о выплатах. А затем будем ждать, смотреть", - написал адвокат.

Он также отметил, что уральцы вряд ли получат выплаты в ближайшее время или вообще когда-либо, поскольку на сегодняшний день решение ЕСПЧ для России не обязательно.

Напомним, что аналогичное решение ЕСПЧ уже принимал в отношении первого участника протеста. Такая же сумма ему была назначена за участие в шествии "Он вам не царь".

Теги: Екатеринбург, сквер, протест, ЕСПЧ, выплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети