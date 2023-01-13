В Минобороны подтвердили, что отсрочка для отцов троих детей не действует

Отсрочка по мобилизации в случае с отцами троих детей в настоящее время не действует, сообщили изданию Daily Storm на горячей линии Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что в данный момент вопрос "еще прорабатывается". "Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется", - уточнили в министерстве.

"Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит", — сказали на горячей линии.

Ранее депутат Нина Останина, комментируя свою встречу с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, сообщила об отмене пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

Напомним, в октябре в Госдуме обсуждалась этичность поведения главы комитета по делам семьи Нины Останиной. Это произошло после того, как она от своего имени объявила о ряде решений, якобы принятых Минобороны РФ. Останина сообщила, что разговаривала с заместителем министра обороны Николаем Панковым и он якобы, заверил, что Генштаб внесет поправки в свои "директивы", согласно которым не будут призывать в рамках мобилизации отцов детей-инвалидов и многодетных отцов. При этом Панков якобы попросил депутатов не настаивать на внесении соответствующих поправок в закон о мобилизации. Сам Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Останиной "ни сегодня, ни вчера".