Госдума рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций

13 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: cats-world.ucoz.com

Госдума рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций

На рассмотрение в Госдуме готовится законопроект о запрете калечащих животных операций, в том числе, онихэктомии (удаление когтей). Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

"Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"…Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен", — цитирует депутата РИА Новости.

Он напомнил, что прошлую версию законопроекта не поддержали в правительстве, предлагая его отклонить. Однако в комитете не согласились с этим и отправили документ на доработку.

Бурматов допустил, что в ближайшие недели документ будет разослан для получения отзывов, далее комитет по экологии будет рассматривать проект по существу.

По словам парламентария, он обсуждал с юристами проблему калечащих операций, эти действия попадают под статью "Жестокое обращение с животными".

Онихэктомия — удаление когтей у животных (обычно у домашних кошек). Представляет собой хирургическую операцию, в результате которой ампутируется концевая целая фаланга пальцев вместе с когтями.

11 января в Госдуму внесли вторую версию законопроекта, запрещающего проведение хирургических операций, меняющих физиологию животных, при отсутствии ветеринарных показаний. Депутаты Мосгордумы, подготовившие поправки к законопроекту, отмечали, что многие ветеринарные клиники проводят калечащие операции как косметические, вводя в заблуждение владельцев животных.

Теги: госдума, бурматов, животные, калечащие операции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети