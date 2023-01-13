Госдума рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций

На рассмотрение в Госдуме готовится законопроект о запрете калечащих животных операций, в том числе, онихэктомии (удаление когтей). Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

"Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"…Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен", — цитирует депутата РИА Новости.

Он напомнил, что прошлую версию законопроекта не поддержали в правительстве, предлагая его отклонить. Однако в комитете не согласились с этим и отправили документ на доработку.

Бурматов допустил, что в ближайшие недели документ будет разослан для получения отзывов, далее комитет по экологии будет рассматривать проект по существу.

По словам парламентария, он обсуждал с юристами проблему калечащих операций, эти действия попадают под статью "Жестокое обращение с животными".

Онихэктомия — удаление когтей у животных (обычно у домашних кошек). Представляет собой хирургическую операцию, в результате которой ампутируется концевая целая фаланга пальцев вместе с когтями.

11 января в Госдуму внесли вторую версию законопроекта, запрещающего проведение хирургических операций, меняющих физиологию животных, при отсутствии ветеринарных показаний. Депутаты Мосгордумы, подготовившие поправки к законопроекту, отмечали, что многие ветеринарные клиники проводят калечащие операции как косметические, вводя в заблуждение владельцев животных.