13 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Депутат Госдумы помог военным медикам с транспортировкой раненых

Военнослужащим в Миллерово выдали технику для транспортировки раненых без необходимого оснащения. По просьбе медслужбы одной из частей, находящихся на передовой, к проблеме подключился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Изначально военным медикам выдали несколько УАЗов "буханка" и МТЛБ - легкий бронированный тягач вместимостью 13 человек. Техника, как отметил депутат, надежная, однако в ней отсутствует необходимое оснащение - например, крепление для носилок.

МТЛБ для эвакуации раненых из зоны боевых действий(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Проблему требовалось решить оперативно. Тех парней из медслужбы знаю лично. Познакомились еще в Елани. И они меня знают. Потому и обратились ко мне. Помог. Выделил личные средства. Сейчас технику "дооснастят" и она будет готова к работе", - написал Иванов в своих соцсетях.

Депутат отметил, что поддерживает связь с командирами военных частей на территории СВО, где служат свердловские мобилизованные. Это необходимо для оперативного решения возникающих проблем.

Теги: Госдума, военные, МТЛБ



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