Депутат Госдумы помог военным медикам с транспортировкой раненых

Военнослужащим в Миллерово выдали технику для транспортировки раненых без необходимого оснащения. По просьбе медслужбы одной из частей, находящихся на передовой, к проблеме подключился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Изначально военным медикам выдали несколько УАЗов "буханка" и МТЛБ - легкий бронированный тягач вместимостью 13 человек. Техника, как отметил депутат, надежная, однако в ней отсутствует необходимое оснащение - например, крепление для носилок.

Проблему требовалось решить оперативно. Тех парней из медслужбы знаю лично. Познакомились еще в Елани. И они меня знают. Потому и обратились ко мне. Помог. Выделил личные средства. Сейчас технику "дооснастят" и она будет готова к работе", - написал Иванов в своих соцсетях.

Депутат отметил, что поддерживает связь с командирами военных частей на территории СВО, где служат свердловские мобилизованные. Это необходимо для оперативного решения возникающих проблем.