13 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут узаконить лишение "понауехавших" имущества

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Напомним, среди предложенных вариантов – лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.
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"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

На законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель". Возможно, это следует сделать через внесение поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена".

"До принятия правовых норм в части, касающейся обсуждаемой темы, все обоснованные с точки зрения морали претензии к "предателям" и предложения по введению для них каких-либо ограничений, к глубочайшему сожалению, не могут иметь никакой юридической силы. Более того, это может являться нарушением гражданских прав в свете действующего законодательства", - полагает Кабанов.

В ближайшее время НАК и СПЧ планируют подготовить свою позицию по этой теме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами и законодателями.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас.

Теги: Национальный антикоррупционный комитет, Совет по правам человека



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