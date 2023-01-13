13 Января 2023
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

В Пулково самолет въехал в сугроб на рулежной дорожке

В петербургском аэропорту Пулково самолет авиакомпании "Россия" вкатился за пределы аэродромного покрытия. "Произошло скольжение воздушного судна", - цитирует издание "Подъем" представителя перевозчика. "Суперджет" "России" должен был вылететь в Мурманск.

"Во время руления самолета из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. Скорость воздушного судна была минимальной — 9 км в час. Из-за невозможности продолжения движения воздушного судна по рулежной дорожке командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач", - сообщили в авиакомпании

Пассажиры улетят на резервном самолете, добавили в "России".

Ранее сообщалось, что в Пулкове из-за сильного бокового ветра 13 бортов ушли на запасные аэродромы, ряд рейсов задержан.

Это уже третий за неделю случай нештатной ситуации с выкатом самолетов на российских аэродромах. Весь этот период практически по всей стране наблюдаются аномальные холода и штормовой ветер.  

Теги: пулково, сугроб, впп, самолет



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