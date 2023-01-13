Убийца многодетной матери на Урале сознался после того, как она явилась к нему во сне

Силовики раскрыли новые подробности по делу об убийстве многодетной матери на Среднем Урале. Стало известно, почему сознался предполагаемый преступник.

Напомним, жительницу села Коптелово, пропавшую 22 декабря, на днях нашли мертвой. Оказалось, что женщина была убита, у нее остались пятеро детей. По подозрению задержали судимого за кражи 37-летнего местного жителя – ее бывшего мужа. Тело многодетной матери с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу, после чего возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей супруги. Сейчас расследование продолжается.

"При первоначальном допросе он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности. Также он сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам", - отметили в СК.

Ранее сообщалось, что труп убийца спрятал в ельнике, засыпав снегом.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска отрабатывали на причастность к исчезновению женщины бывшего мужа, несмотря на то, что он достаточно убедительно прошел полиграф.

"Что характерно, со своей бывшей супругой фигурант дела жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала "приходить" к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу. Впрочем, более подробные и точные причины случившегося все мы узнаем в ходе следствия и последующего судебного разбирательства", - отметил полковник Горелых.

Напомним, на этой неделе суд отправил задержанного под арест сроком на два месяца.