Водители теперь могут предъявлять инспекторам электронную копию прав - МВД

Российские водители теперь могут предъявлять инспекторам ГИБДД электронную копию прав – она доступна в приложении "Госуслуги Авто". Там же доступная электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства – ее тоже можно предъявлять инспекторам, сообщили в МВД.

"Водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свидетельство и права в приложении доступны даже при отсутствии интернет-соединения.

В министерстве отметили, что приложением "Госуслуги Авто" уже пользуются более 2,5 млн водителей.

При этом в ведомстве напомнили, что водитель обязан иметь с собой оригинал прав и свидетельства о регистрации автомобиля, поскольку этого требует пункт 2.1.1. ПДД.