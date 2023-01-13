Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас, — Baza

Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас, в результате чего машина была уничтожена, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку, однако их удалось спасти. Пострадавших нет.

Инцидент на ремонтно-технической базе произошел вечером 12 января. Пожарные приехали на место через два часа после возгорания.

По предварительным причинам, ЧП возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.