Вылов тихоокеанской сельди в 2023 году запретят

До конца 2023 года в Западно-Беринговоморской зоне западнее 179 градуса восточной долготы промышленное рыболовство тихоокеанской сельди всеми орудиями и способами добычи будет запрещено. Об этом говорится в проекте приказа министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В ноябре во Владивостоке состоялось заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, где рассмотривались вопросы распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов на 2023 год. Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский заявил, что нужно регулировать вылов олюторской сельди, популяцию которой нужно защитить, так как это очень ценный ресурс.

