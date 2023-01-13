В Челябинской области рядом с Аркаимом запретили ставить вышки сотовой связи и автостоянки

Правительство Челябинской области утвердило границы зон охраны археологического памятника "Аркаим". Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Установлены границы зон охраны объекта культурного значения и утвержден особый режим использования этих зон. Так, на территории археологического памятника, в охранной зоне и в зоне охраняемого природного ландшафта запрещено капитальное строительство, установка линий электропередач, а также проведение любых работ, способных нанести вред культурному слою памятника. При этом разрешается исследовательская работа, прокладка туристических троп, размещение стендов и иные работы, связанные с сохранением, изучением и популяризацией Аркаима, сообщили в пресс-службе заповедника.

В границах зоны охраняемого природного ландшафта запрещено строительство вышек сотовой связи и размещение автостоянок и складирование пожароопасных и взрывоопасных материалов, и замусоривание территории.