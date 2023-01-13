Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артемовска

Российские военные взяли Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР в окружение, заявил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.

"Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Кимаковского, "практически вокруг Артемовска плотно работает наша артиллерия".

В районе Артемовска идут бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики. Артемовск является важным транспортным узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе.