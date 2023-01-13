В Родительской палате заявили о жесткой цензуре "Сферума"

Цифровая платформа "Сферум", куда добровольно-принудительно загоняют учеников и их родителей, банит всех тех, кто задает там неудобные вопросы. Об этом заявил председатель комитета по информационной безопасности семьи союза "Родительская палата" Андрей Афанасьев.

Он сообщил, что пытался в чате задать администрации "Сферума" вопросы, уловив момент, когда они открыли комментарии в "Телеграме", но там сначала дали отписку, а потом забанили. Все его комментарии были удалены, и так делают со всеми, кто задает вопросы по существу. На платформе оставляют только положительные комментарии, а все отрицательные просто удаляют. А недавно убрали и возможность ставить дизлайки.

"Сферум не перестает скатываться все ниже и ниже, наглядно демонстрируя свое презрение к родителям... В группе ВК "Сферума", куда настойчиво приглашаются все участники образовательного процесса, все несогласные с агрессивным вовлечением в оное "благо" этим самым "благом" забанены... "Открытая демократия светлого цифрового будущего" будет выглядеть именно так! И это целенаправленная политика цифровых платформ. Им плевать на наше мнение и на мнение всего общества. Они взяли в оборот Минпросвет, и теперь через школьную сеть безальтернативно и фактически насильно навязывают свою, мягко говоря, небезопасную платформу, на которой дети будут предоставлены сами себе, и на которых ВК со "Сферумом" будут зарабатывать", - написал Афанасьев.

Он привел в пример пользовательское соглашение платформы, где говорится о его "полном и безоговорочном принятии" (п. 2.3). Также система требует большое количество персональных данных и оставляет возможность запрашивать новые (п. 5.3). При этом пользователь соглашается на получение сообщений от третьих лиц и ссылок на их сайты (п. 5.8). Самое поразительное, что компания "не обязана просматривать систему на наличие запрещенного контента" (п. 9.2.2), зато может удалять любой контент "по любой причине или без причины" (там же). О том, что в "Сферуме" детям приходят приглашения на опасные сайты, ранее заявляли родительские организации.

Афанасьев подчеркивает: навязывание любых услуг запрещено.

"Так что когда чиновники говорят что это обязательно, они врут. Обязательная платформа – это все равно, что обязательный кредит. Любой родитель может отказаться по закону от "Сферума" и всего остального", - заключил он.

Необязательность "Сферума" в конце прошлого года подтвердило Министерство просвещения РФ.