13 Января 2023
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Общество Приволжский ФО
Фото: www.bashnews.ru

Путин прилетел в Уфу проститься с Муртазой Рахимовым

Владимир Путин прилетел в Уфу, где проходит церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. По данным канала Mash Batash, причиной смерти легочная тромбоэмболия, развившаяся на фоне перенесенного коронавируса.

В конце декабря 2022 года действующий глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Рахимов болеет: "Он немного болеет. Мы были у Муртазы Губайдулловича недавно. Мы очень благодарим его за работу и всегда относимся к нему с глубочайшим уважением. Перед новым годом обязательно навещу Муртазу Губайдулловича".

Теги: владимир путин, муртаза рахимов, уфа, башкирия, прощание



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