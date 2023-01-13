Путин прилетел в Уфу проститься с Муртазой Рахимовым

Владимир Путин прилетел в Уфу, где проходит церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. По данным канала Mash Batash, причиной смерти легочная тромбоэмболия, развившаяся на фоне перенесенного коронавируса.

В конце декабря 2022 года действующий глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Рахимов болеет: "Он немного болеет. Мы были у Муртазы Губайдулловича недавно. Мы очень благодарим его за работу и всегда относимся к нему с глубочайшим уважением. Перед новым годом обязательно навещу Муртазу Губайдулловича".