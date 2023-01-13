Маршрут автобуса №052 в Екатеринбурге изменят с 16 января

Начиная со следующей недели схема движения автобусного маршрута №052 в Екатеринбурге будет изменена. Решение было принято по просьбе горожан, отмечает пресс-служба мэрии.

Уже 16 января автобус будет ездить ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы № 7. В маршрут введут новые остановочные пункты: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая, Храм святого князя Владимира.

Маршрут пройдет по следующим улицам: