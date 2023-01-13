13 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Маршрут автобуса №052 в Екатеринбурге изменят с 16 января

Начиная со следующей недели схема движения автобусного маршрута №052 в Екатеринбурге будет изменена. Решение было принято по просьбе горожан, отмечает пресс-служба мэрии.

Уже 16 января автобус будет ездить ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы № 7. В маршрут введут новые остановочные пункты: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая, Храм святого князя Владимира.

Маршрут пройдет по следующим улицам:

  • В прямом направлении: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;
  • В обратном направлении: Вилонова – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Амундсена – Вонсовского – Чкалова.

Теги: автобус, Екатеринбург, маршрут



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