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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Нижнем Тагиле осужден разбойник, напавший на офис микрозаймов в женском парике

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор за разбойное нападение на офис микрозаймов. Преступника отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. В офис микрокредитной компании на проспекте Ленина зашел мужчина в женском розовом пуховике, светлом парике и медицинской маске. Угрожая девушке-менеджеру ножом, незнакомец похитил из сейфа более 100 тысяч рублей.

Вскоре силовики задержали подозреваемого: любителем переодеваний оказался 35-летний житель Серова, неоднократно привлекавшийся за кражи и разбои. Оказалось, что мужчина освободился из колонии весной. Он не стал отпираться и во всем сознался, сообщив, что похищенные деньги якобы успел потратить. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес уральцу свой приговор. Мужчине назначено четыре года лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

Теги: разбойник, офис, суд, Нижний Тагил



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Ранее 23.11.2022 15:45 Мск В Нижнем Тагиле разбойник в женском пуховике и парике напал на офис микрозаймов


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