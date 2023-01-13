В Нижнем Тагиле осужден разбойник, напавший на офис микрозаймов в женском парике

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор за разбойное нападение на офис микрозаймов. Преступника отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. В офис микрокредитной компании на проспекте Ленина зашел мужчина в женском розовом пуховике, светлом парике и медицинской маске. Угрожая девушке-менеджеру ножом, незнакомец похитил из сейфа более 100 тысяч рублей.

Вскоре силовики задержали подозреваемого: любителем переодеваний оказался 35-летний житель Серова, неоднократно привлекавшийся за кражи и разбои. Оказалось, что мужчина освободился из колонии весной. Он не стал отпираться и во всем сознался, сообщив, что похищенные деньги якобы успел потратить. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес уральцу свой приговор. Мужчине назначено четыре года лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.