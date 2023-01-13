Минпросвещения России утвердило программу обучения лапте в школах

Минпросвещения России сообщило об утверждении модуля "Лапта" для образовательных программ школ.

В сообщении министерства говорится, что модуль разработала "Федерация русской лапты России".

"Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными", - сообщили в министерстве.

Лапту будут внедрять не только на уроках физкультуры – при школьных спортивных клубах создадут соответствующие секции.

В Минпросвещения также напомнили, что внедрять лапту было предложено во время встречи учителей физкультуры с министром просвещения Сергеем Кравцовым в октябре 2022 года. В ведомстве утверждают, что в лапту играют жители "более чем 50 регионов России" (официальное число регионов в РФ сейчас 89).