13 Января 2023
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

13 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Петербурга из-за непогоды

Из-за плохой погоды в Санкт-Петербурге 13 самолетов приземлились не в аэропорту северной столицы, а на запасных аэродромах. При этом петербургский аэропорт продолжает работать в штатном режиме и принимать авиалайнеры.

"13 бортов ушли на запасные аэродромы. Как только позволят метеоусловия, они вылетят в Санкт-Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Санкт-Петербурге. <…> Аэродром аэропорта "Пулково" работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Пулково" "Воздушные ворота северной столицы".

В качестве запасных аэродромов пилоты выбирали аэропорты Москвы и Архангельска.

Теги: Санкт-Петербург, "Пулково", аэропорт, запасной аэродром



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