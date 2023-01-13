Генпрокуратура потребовала изъять у владельца ККБ и его супруги 10 млрд рублей

Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов, сообщает "Коммерсантъ".

По данным ведомства, банкир занимался выводом средств за границу с использованием фиктивных болгарской и кипрской фирм. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что все сделки с валютой и рублями в ККБ являлись ничтожными, совершенными для прикрытия противоправной деятельности Трубицина и его банка, которая подрывала экономическую безопасность государства. Таким образом, все обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства.

Астраханский ККБ, имевший филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, был лишен лицензии 11 февраля прошлого года. Кредитная организация являлсь расчетным центром платежной системы WebMoney. В решении регулятора говорилось, что кредитное учреждение "не осуществляло традиционную банковскую деятельность", специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции.