Пропавшая в Березовском восьмиклассница нашлась в подъезде своего дома

14-летняя Шахноза, пропавшая вчера утром в Березовском, нашлась в подъезде собственного дома. Об этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Одна из поисковых групп сотрудников полиции территориального ОВД обнаружила школьницу в подъезде своего дома. Она жива и здорова. В настоящее время в присутствии ее законных представителей проводится официальный опрос с целью выяснения точных обстоятельств ухода из семьи. Фигурантом какой-либо криминальной истории она, к счастью, не стала. Розыскным мероприятиям дан отбой", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что девочка вчера утром пошла в школу, однако до класса так и не дошла. Родные пытались сначала найти подростка собственными силами, но почти сутки спустя все же обратились за помощью в полицию. Ранее отмечалось, что накануне перед побегом ребенка отчитывали за несерьезное отношение к учебе.