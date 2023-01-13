13 Января 2023
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Политика
Фото: Фонд святой Екатерины

Пропавшая в Березовском восьмиклассница нашлась в подъезде своего дома

14-летняя Шахноза, пропавшая вчера утром в Березовском, нашлась в подъезде собственного дома. Об этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Одна из поисковых групп сотрудников полиции территориального ОВД обнаружила школьницу в подъезде своего дома. Она жива и здорова. В настоящее время в присутствии ее законных представителей проводится официальный опрос с целью выяснения точных обстоятельств ухода из семьи. Фигурантом какой-либо криминальной истории она, к счастью, не стала. Розыскным мероприятиям дан отбой", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что девочка вчера утром пошла в школу, однако до класса так и не дошла. Родные пытались сначала найти подростка собственными силами, но почти сутки спустя все же обратились за помощью в полицию. Ранее отмечалось, что накануне перед побегом ребенка отчитывали за несерьезное отношение к учебе.

Теги: Березовский, розыск, подросток, мусульманка



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