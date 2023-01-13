13 Января 2023
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Time

Международная федерация журналистов осудила Украину за драконовский закон о СМИ

Украинский режим установил полный контроль над СМИ, приняв соответствующий закон. Об этом говорится в заявлении Международной федерации журналистов (МФЖ).

Согласно закону, нацсовет по телевидению и радиовещанию сможет оперативно запрещать работу СМИ и блокировать доступ к сайтам без суда, издавать обязательные для исполнения приказы редакциям СМИ, регулировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, а также отменять регистрацию печатных СМИ.

"Закон не предусматривает регулирования медиасферы, а фактически устанавливает подчинение СМИ властям", — подчеркивают в организации.

"Мы крайне обеспокоены авторитарными дрейфом украинского правительства по отношению к СМИ и журналистам", — заявил генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер.

Он призвал переписать закон и начать обсуждение со СМИ, потому что демократии без независимой журналистики быть не может.

Еще в июле 2022 года, когда Украине был предоставлен статус страны-кандидата в члены ЕС, МФЖ и другие организации призвали украинский режим привести законопроект о СМИ в соответствие с европейскими стандартами.

Преследование СМИ и журналистов на Украине ранее критиковали в разных международных организациях.

Украинские телеграм-каналы пишут, что их аудитория постоянно растет, а популярность местных СМИ неуклонно падает, потому что люди все меньше им доверяют и ищут альтернативные источники информации.

Теги: СМИ, журналисты, Украина, закон



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