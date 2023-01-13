В Приморье установилась аномально теплая погода

Пока на большей территории России стоят 40-градусные морозы и бушуют штормовые ветра, в Приморье фиксируют рекордные температурные максимумы.

Так, в среду во Владивостоке воздух прогрелся до +1,9 градуса, был побит рекорд 1992 года. А в четверг и вовсе было +2,9 градуса, до этого подобная температура в 2,6 градуса выше нуля фиксировалась только в 1964 году.

Правда, уже вечером в пятницу картина изменится: в регионе резко похолодает, пройдут ледяные дожди и мокрый снег, передает РИА Новости.