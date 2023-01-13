13 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд разрешил жителю Екатеринбурга не выплачивать долг по кредиту в 550 тысяч

Житель Екатеринбурга выиграл в суде спор с компанией из-за крупного долга.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, еще в 2016 году уралец взял в микрофинансовой организации кредит в 7 тысяч рублей под 622% годовых. Однако сразу выплатить его он не смог, а когда такая возможность появилась, оказалось, что эта организация съехала и находится неизвестно где. Несколько лет никаких требований клиенту никто не предъявлял. Но позже выяснилось, что долг этой МФО был передан другому лицу, а потом и третьему.

В итоге в 2022 году заемщик получил иск от совершенно другой компании с требованием о взыскании с него более 550 тысяч рублей. Туда вошли сумма займа, проценты с 2016 по 2021 годы, неустойка по день фактического исполнения, различные пени за почти пятилетний период и судебные расходы. Уралец не согласился с таким поворотом событий и обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге.

Специалисты пункта подготовили возражение, в котором просили отказать во взыскании из-за истечения срока исковой давности, который по закону составляет три года. При этом смена юридических лиц не прерывает течения данного срока.

В итоге Чкаловский районный суд, рассмотрев гражданское дело, отказал во взыскании задолженности по договору займа. Как отметили в Роспотребнадзоре, это решение уже вступило в силу.

Теги: кредит, долг, суд, Екатеринбург



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