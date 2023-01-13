На Широкой Речке заметили неизвестного, расхаживающего с пистолетом

Сегодня утром в Екатеринбурге на Широкой Речке местный житель заметил неадекватного мужчину, расхаживающего с пистолетом. Роман написал в паблике "Широкая речка. Мичуринский", что неизвестный уже успел пристать к нему и произвести холостой выстрел, после чего убежал.

"Сегодня утром в 7.00 рядом с домом по улице Евгения Савкова, 46 ко мне подошел какой-то неадекват, достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел без патрона, после чего направился в сторону Ручейной, 55 ( м-н Верный) с криками чтобы я не оборачивался на него. Не знаю для чего были произведены его действия. Не поймешь, что у него на уме, рядом школа, дети ходят", - написал Роман.

Неизвестный бал одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и кроссовки, за спиной рюкзак в камуфляжном цвете. По словам екатеринбуржца, в полиции пообещали отправить на место дежурный наряд.

"Сообщение поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию", - рассказали Накануне.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, добавив, что неизвестный стрелял не в людей, а в воздух.