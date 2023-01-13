В Челябинской области мужчина получил 9 лет колонии за убийство пастуха

В Челябинской области к 9 годам колонии строгого режима приговорили жителя Оренбургской области за причинение смертельных травм местному пастуху, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре прошлого года в передвижном вагоне рядом с поселком Наследницкий между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора. Обвиняемый избил пастуха им нанес ему удары молотком и металлическим прутом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.