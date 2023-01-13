13 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Администрация Салехарда

Депутат предложил наказать чиновников Мегиона за коммунальную аварию

Депутат Тюменской областной думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Иван Вершинин потребовал наказать виновных в коммунальной аварии в Мегионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР.

Депутат подчеркнул, что оставить людей без тепла в сорокаградусный мороз - просто недопустимо.

"Направил депутатский запрос в прокуратуру ХМАО - Югры с требованием изучить произошедшее, и привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации. У любой аварии, как говорится, есть имя, фамилия и должность! Подобные вещи на Севере недопустимы и не должны повторяться", - заявил парламентарий.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод. В настоящий момент работа по устранению последствий порыва продолжается.

Теги: Мегион, коммунальная авария, морозы, Иван Вершинин



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