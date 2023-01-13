Пентагон приветствует передачу Украине танков

США поддерживают решение своих союзников предоставить Украине западные танки. Об этом заявил пресс-секретарь Пантагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что на следующей неделе состоится заседание контактной группы по вопросам Украины, и там будет снова обсуждаться этот вопрос. И добавил, что США поддерживают передачу любого оружия, которое даст ей преимущество на поле боя.

Также Райдер сообщил, что США на следующей неделе начнут готовить в ускоренном порядке украинских боевиков обращению с БМП Bradley.

На днях Польша объявила о передаче Киеву роты танков. Затем Великобритания заявила о намерении поставить Киеву танки. Другие западные страны в той или иной степени тоже поддержали поставки танков. Украинские телеграм-каналы пишут, что США требуют от Зеленского контрнаступления, для чего будут дополнительно вооружать режим.

Советник Зеленского и главный военный спикер режима Алексей Арестович уверен, что Украина будет получать все новые виды оружия, техники, включая танки и авиацию.

"Но все равно это будет меньше, чем нам нужно. И сильно меньше, чем нам хотелось бы. При всей "любви" они дают меньше, чем нам надо", - сказал он.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетовал на недостаточную военную помощь режиму.