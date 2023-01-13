Суд повторно отложил процесс по делу директора Музея истории Екатеринбурга Пушкарева

Суд над новым директором Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым уже второй раз откладывают из-за неявки стороны истца.

Первое заседание по делу о дискредитации ВС РФ состоялось 27 декабря, однако представители полиции, являющиеся истцами, так на него и не пришли. В связи с этим адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов предложил вызвать истца повторно. По решению судьи, заседание перенесено на 13 января.

Сегодня на процесс не явился сотрудник полиции Сергей Кулешов, из-за чего заседание перенесли уже на 25 января.

"В связи с тем, что должностное лицо, составившее протокол административного правонарушения, не явилось в суд повторно, суд отложил разбирательство и обязал должностное лицо явиться вновь. Это и послужило основанием для отложения", - заявил Идамжапов.

О сути дела адвокат пока никаких комментариев не дает.

О новой должности Пушкарева стало известно 14 декабря, и уже 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него якобы составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях. Назначение Пушкарева вызвало вопросы у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК, а в соцсетях выступал против проведения СВО. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Пригожин пообщались по телефону, и градоначальник не стал увольнять Пушкарева "по первому требованию".