13 Января 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тюменской области нет обманутых дольщиков

В Тюменской области нет обманутых дольщиков. Такое заявление сделал накануне губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с сотрудниками областной прокуратуры, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Губернатор подвел итоги прошлого года и отметил успехи взаимодействия правительства с органами прокуратуры в 2022 г.

"Своевременная выплата зарплаты, переселение людей из аварийного жилья, решение проблем обманутых дольщиков, поддержка мобилизованных и их семей – вот лишь некоторые важные направления совместной работы правительства Тюменской области и областной прокуратуры. Защита законных прав и интересов земляков – наша общая задача", - сообщил губернатор Александр Моор, поздравив тюменских прокуроров с профессиональным праздником и пожелав им успешной работы на благо региона.

На приобретение жилья для детей-сирот направлены рекордные 1,2 млрд рублей. Задолженность по зарплате снизилась на 30%. За три года сумма долгов сократилась в 3,5 раза. С 2010 года восстановлены права более 7 000 граждан, принимавших участие в строительстве домов, сроки ввода которых нарушили. В 2023 году планируют завершить программу по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года — быстрее на один год и восемь месяцев.

Теги: дольщики, губернатор. Александр Моор



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