"Это их позиция - оправдываться". Адвокат "Маяка" высказался о полумиллионном штрафе "Вечерних Ведомостей"

Адвокат Андрей Еланцев, представлявший корпорацию "Маяк" в суде против "Вечерних Ведомостей", рассказал, откуда взялась сумма в полмиллиона и почему новости, основанные на релизах судов и прокуратуры порочили честь бизнесмена Владимира Конькова.

Напомним, накануне суд принял решение, что редакция должна компенсировать "Маяку" судебные издержки на сумму более полумиллиона рублей по проигранному журналистами делу об ущербе для репутации главы компании. Речь идет о публикации о деятельности главы "Маяка" Конькова, которая вышла из под пера главреда "Вечерних Ведомостей" Владислава Постникова. По словам последнего, все 45 утверждений в тексте судом были признаны порочащими честь, хотя многие из них опирались на релизы судов и правоохранительных органов. Журналист утверждает, что признание каждого из них клеветой "бред", однако у стороны истца на это другое мнение.

Как пояснил Еланцев Накануне.RU, лингвистическая экспертиза в госучреждении при Министерстве юстиции РФ установила порочащий характер в фрагментах публикации, негативный характер сведений и форм выражений. Часть фрагментов в форме утверждений или мнений якобы содержали унизительный характер как для сотрудников "Маяка", так и для самого Конькова.

"Основная проблема была не в этом. Постников пытается сказать, "мы правду написали". Но он забывает один момент - проблема основная была в том, что они признались в суде, что не проверяли информацию, которую публиковали. Проблема была, что они дергали информацию откуда только можно и не проверяли ее. То есть они не исполняли свои обязанности перед публикацией и практически публиковались слухи", - заявил адвокат.

Что касается утверждений редакции о том, что многое в тексте про бизнесмена и корпорацию было основано на документах из суда и релизов правоохранителей, юрист заверяет - журналисты "раздули из мухи слона".



"Я обращаюсь к вопросу добросовестности и недобросовестности авторов публикации. Можно по-разному написать. Есть такая фраза: "раздуть из мухи слона". В данном случае так и было: они, по моей позиции, злоупотребляют своими правами журналиста и, беря какой-то незначительный факт, сделали из него утверждение, которое не соответствует действительности. Условно говоря, ссылаясь на какие-то взаимоотношения с муниципалитетом, они начинали делать выводы о плохих отношениях с государством. Мы об этом в суде и говорили. Журналисты манипулировали ограниченным знанием своих читателей. Потому решение суда - оно абсолютно логично и соответствует их недобросовестному, в данном конкретном случае, исполнению прав как журналистов", - заявил Еланцев.

Необоснованной "Вечерние Ведомости" посчитали сумму в более чем полмиллиона за судебные издержки. Ранее адвокат издания утверждал, что "Маяк" не предоставил никаких пояснительных документов, объясняющих откуда взялась именно такая сумма. Более того, другие юристы якобы взяли бы за аналогичную работу от 60 тыс. до 164 тыс. рублей. Адвокат корпорации прояснил и этот момент, отметив, что редакция просто пытается оправдываться.



"Это их позиция - оправдываться. Что касается нашего основного процесса, они прошли только две инстанции, дальше не пошли, хотя утверждали, что решение суда незаконно. Непонятно, почему не пошли в третью инстанцию, в четвертую? Здесь тоже самое: "мы проиграли и нам проще говорить, что решение суда не законно, но ничего более адекватного мы пояснить не можем". У них есть вторая инстанция - пусть идут во вторую инстанции и доказывают. Дело очень сложное, дело длилось у нас 13 месяцев только по первой инстанции, категория дела особенно тяжелая, поэтому здесь я вижу совершенно логичную сумму. Ссылка на то, что другие адвокаты могут меньше взять, я считаю ну вообще какая-то неуместная, потому что у нас вообще в Екатеринбурге очень мало юристов, которые специализируются на подобной категории дел. А я специализируюсь на этой категории вообще в принципе на федеральном уровне", - добавил Еланцев.