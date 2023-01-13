Экс-схиигумен Сергий и его помощник готовятся выступить с последним словом в суде

Процесс по уголовному делу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева вступил в завершающую стадию.

Напомним, Сергию и Могучеву вменяется статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Бабушкинский районный суд Москвы начал рассматривать дело по существу в августе прошлого года. Процесс несколько раз откладывался из-за неявки свидетелей.

Как сообщили сегодня адвокаты Романова в Telegram-канале "Защита отца Сергия", в ближайший понедельник, 16 января, в прениях сторон выступят прокурор и адвокаты. Затем сами подсудимые скажут свое последнее слово. После этого суд удалится для вынесения приговора.

Напомним, в декабре процесс по делу экс-схиигумена Сергия сделали закрытым из-за активности его сторонников.