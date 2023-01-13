Жители восьми муниципалитетов Челябинской области жалуются на проблемы с отоплением

В Челябинской области жители восьми муниципалитет больше всего жаловались на качество отопления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

В антирейтинг вошли Челябинск, Копейск, Сатка, Миасс, Каслинский, Верхнеуральский и Нагайбакский районы и поселок Каширинский в Чебаркуле. Реестр проблемных адресов направлен в Госжилинспекцию, прокуратуру, а также главам муниципалитетов.

Так, в поликлинике на улице Мамина в Челябинске ребенок не смог пройти ЭКГ из-за холода в процедурном кабинете, а в поселке Балканы Нагайбакского района температура в здании почты не превышает 4 °C. Жители дома по улице Куйбышева в Сатке рассказали, что у них отопление исчезло по двум стоякам и батареи остыли. Одна из жительниц была вынуждена за свой счет промывать трубы.

Общественники обращают внимание перебои с теплом никак не влияют на суммы в квитанциях.