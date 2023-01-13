"Росатом" собирался выпускать электронику для госсектора

Входящее в "Росатом" научно-производственное объединение "Критические информационные системы" (НПО КИС) готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники. Госкорпорация может выстроить холдинг для разработки электроники и ее поставок в госсектор в противовес "Ростеху", говорят участники рынка.

Во входящем в "Росатом" НПО КИС в конце 2022 г. учрежден департамент слияний и поглощений, представители которого уже проводят переговоры "с технологическими компаниями, приборостроительными организациями и разработчиками микроэлектроники" о возможном приобретении бизнеса, говорит источник "Ъ" на рынке микроэлектроники. Собеседник издания, близкий к крупному системному интегратору, также знает об этих планах, добавляя, что департамент M&A НПО КИС возглавила Инна Юмашева. На базе НПО КИС "Росатом" планирует построить "крупный вертикально интегрированный холдинг для работы на рынке электроники и микроэлектроники". Эту версию подтверждает и топ-менеджер крупного российского производителя электроники.

"Замысел – в том, что уже существующие производители будут в координации с НПО КИС разрабатывать и выпускать вычислительную технику и оборудование для критической информационной инфраструктуры под запросы госзаказчиков", - цитирует издание топ-менеджер на рынке полупроводников.

Он добавляет, что "по сути, мы наблюдаем, как государство выстраивает новый "Ростех", только уже на базе "Росатома"".