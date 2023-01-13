WSJ: Назначение Герасимова может быть "предвестником серьезных наступлений"

Перестановки в военном командовании России, возможно, предвещают новое наступление на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

"Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления", — заявил изданию глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти.

Напомним, 11 января министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим объединенной группировкой войск был назначен начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Заместителями Герасимова назначены генерал Сергей Суровикин, занимавший пост командующего ОГВ с октября, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

В Минобороны объясняли решение о смене командующего военной операцией расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками.



